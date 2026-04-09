Al Dall’Ara si disputa la sfida di andata dei quarti di finale di Europa League tra il Bologna e l’Aston Villa, con le formazioni schierate entrambe con un 4-3-3. La partita si è conclusa con un risultato di 0-0, mentre le due squadre hanno adottato tattiche simili, con il Bologna guidato da Italiano e l’Aston Villa da Emery. La serata rappresenta un momento importante per il club emiliano, che cerca di raggiungere una fase storica della competizione.

Liverpool, scoppia un nuovo caso Salah: 90' in panchina col PSG: è gelo totale con Slot! Mercato Inter, pronto il doppio ritorno alla base: non solo Aleksandar, occhio anche a Filip Stankovic per la porta! C’è un’idea che stuzzica Konaté Liverpool, ci siamo quasi per il rinnovo: la mossa dei Reds! E il Real Madrid. Salah può tornare alla Roma? Sabatini ci spera: «Sarebbe grandioso!». Le parole l’ex ds Sarri Lazio, futuro in bilico! Il club riflette e pensa già al sostituto: individuati due profili! Liverpool, scoppia un nuovo caso Salah: 90' in panchina col PSG: è gelo totale con Slot! Psv Eindhoven vince l’Eredivisie, Bosz re dei festeggiamenti: «Non avevo un mal di testa del genere da tantissimo tempo». 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Bologna Aston Villa 0-0 LIVE: 4-3-3 di Italiano vs 4-3-3 di Emery

LIVE Alle 21 Bologna-Aston Villa, le ultime: Italiano con Rowe e Castro, Emery punta su Watkins(4-3-3) Ravaglia; Joao Mario, Heggem, Lucumi, Miranda; Ferguson, Freuler, Pobega; Bernardeschi, Castro, Rowe.

Formazioni ufficiali Bologna Aston Villa: le scelte di Italiano e Emery per la sfida di Europa LeagueLiverpool, scoppia un nuovo caso Salah: 90' in panchina col PSG: è gelo totale con Slot! Mercato Inter, pronto il doppio ritorno alla base: non solo...

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Bologna-Aston Villa diretta Europa League: segui i quarti di finale liveDopo aver eliminato la Roma, la squadra di Italiano sfida una delle favorita per la vittoria finale del trofeo. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it

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