Il Bologna crea e l' Aston Villa segna al Dall' Ara vincono gli inglesi 3-1

Nell’incontro di andata dei quarti di finale di Europa League, l’Aston Villa ha ottenuto una vittoria per 3-1 contro il Bologna allo stadio Dall’Ara. Gli inglesi sono andati in vantaggio con un gol di Konsa, mentre Watkins ha segnato due volte. Il Bologna ha ridotto lo svantaggio con un gol di Rowe, ma non è riuscito a recuperare la partita. La sfida si è conclusa con il successo degli ospiti.

Nell'andata dei quarti di Europa League in gol Konsa e Watkins (2) per gli ospiti, Rowe per i rossoblù BOLOGNA - L'Aston Villa approfitta degli errori difensivi del Bologna e passa per 3-1 al Dall'Ara nell'andata dei quarti di finale di Europa League. Sono Konsa nel finale di primo tempo e due volte Watkins nella ripresa a mettere il sigillo sulla partita e a ipotecare la qualificazione in semifinale. La prima vera occasione del match arriva al 21' ed è per i padroni di casa, con Miranda che ci prova in acrobazia ma Martinez è attento e devia in corner. Un urlo di gioia dei tifosi locali viene spezzato al 26', quando l'autorete di Konsa viene annullata da un fuorigioco di Castro che porta l'arbitro a non convalidare il gol. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Il Bologna crea e l'Aston Villa segna, al Dall'Ara vincono gli inglesi 3-1 Europa League, Bologna sconfitto in casa dall’Aston Villa: 3-1 per gli inglesiIl Bologna cade 3-1 in casa contro l’Aston Villa nella gara d’andata dei quarti di finale di Europa League ed è chiamato a un’impresa tra una... Bologna-Aston Villa: Italiano sfida il destino al Dall’AraIl Bologna si prepara ad affrontare l’Aston Villa nella prima sfida andata dei quarti di finale dell’Europa League, con il match in programma giovedì... Bologna KO Roma,Aston Villa Qualify,Lyon Out & More.Europa League Memes.#shorts Temi più discussi: Douglas Luiz, Abraham, Digne, Bailey: da noi solo flop e polemiche, oggi tornano con l'Aston Villa; Calcio Live News: Bologna-Aston Villa 1-3, in campo Crystal Palace-Fiorentina (3-0); Italiano: Con l’Aston Villa serve una gara perfettissima, dobbiamo tenere vive tante speranze; Tutti i gol segnati finora dal Real Betis in Europa League. Bologna-Aston Villa 1-3, gol e highligts: Konsa e doppio Watkins, segna RoweNon basta Rowe al Bologna di Italiano per tenere il risultato in bilico in vista della partita di ritorno contro l'Aston Villa. Lerrore di Ravaglia pesa sulla sconfitta. Male anche Heggem e tutto il ... sport.sky.it Il Bologna crea e l’Aston Villa segna, al Dall’Ara vincono gli inglesi 3-1BOLOGNA (ITALPRESS) - L'Aston Villa approfitta degli errori difensivi del Bologna e passa per 3-1 al Dall'Ara nell'andata dei quarti di finale di Europa Le ... italpress.com Neschio. . SCHIAFFI, SEMPRE SCHIAFFI BOLOGNA-ASTON VILLA 1-3 e CRYSTAL PALACE-FIORENTINA 3-0 0:00 - Intro 3:10 - Crystal Palace-Fiorentina 3-0 6:20 - Bologna-Aston Villa 1-3 Mi trovate TUTTI I GIOVEDÌ su Rete Oro che potete seguire sul - facebook.com facebook ROWE NON BASTA, BOLOGNA KO IN EUROPA LEAGUE Serata difficile al Dall’Ara. Il Bologna lotta, trova la rete, ma l’Aston Villa colpisce con cinismo. Finisce 1-3 l’andata dei quarti di Europa League. Ora testa al ritorno: servirà una prova perfetta. # x.com