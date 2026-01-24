Sono sparito per un mese Ora non c' è di meglio nel suo ruolo | così Dimarco è tornato devastante

Dopo un mese di assenza, Dimarco torna in campo e si conferma protagonista. Sostituito a metà primo tempo contro il Pisa, l'esterno dell'Inter ha contribuito alla rimonta della squadra, dimostrando il suo impatto e la sua determinazione. La sua presenza si è rivelata decisiva nel riportare l'Inter sulla strada del risultato, confermando il valore e la continuità delle sue prestazioni.

Inter-Pisa, corre il minuto numero 34 e si alza la lavagna luminosa a bordocampo. Sopra ci sono scritti due numeri: in verde il 32, in rosso l'11. Fuori il disastroso Luis Henrique, dentro Federico Dimarco. L'appiglio a cui aggrapparsi per la remuntada. E un cambio che cambia tutta l'Inter. Perché per rendersi protagonista, a Dimarco bastano due giri di lancetta: mancino forte, respinta che arriva sui piedi di Zielinski, tocco di mano in area Pisa di Tramoni. E il momentaneo 1-2 che riapre tutto. Eccola, la prima partecipazione ai gol dell'Inter dell'esterno nerazzurro che alla fine entrerà addirittura in tutti e 6 i centri nerazzurri. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Dimarco migliore in campo: “Dopo l’anno scorso sono sparito un mese”Federico Dimarco si è distinto nella recente partita dell’Inter contro il Pisa, contribuendo in modo significativo alla vittoria della squadra.

Dimarco dopo Inter-Pisa: “Per un mese sono sparito anche dai miei amici, ho deciso di isolarmi”Dopo la partita tra Inter e Pisa, Federico Dimarco ha condiviso le motivazioni del suo isolamento temporaneo, spiegando di aver deciso di allontanarsi dagli amici per un mese al fine di riflettere sul proprio percorso e sulle sfide affrontate all'inizio della stagione.

