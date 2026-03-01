Chevron entra dove esce Lukoil | Iraq il petrolio cambia bandiera ma non cambia natura strategica

L'azienda petrolifera Chevron ha firmato un accordo preliminare con il governo iracheno per lo sviluppo di alcuni dei principali giacimenti del Paese, tra cui il grande West Qurna 2. Questa mossa segue l'uscita di Lukoil dal mercato iracheno. L'intesa riguarda attività di estrazione e produzione di petrolio, senza coinvolgere altri aspetti o motivazioni, e rappresenta una novità nel settore energetico locale.

L'accordo preliminare tra Iraq e Chevron per lo sviluppo di alcuni dei più importanti giacimenti del Paese, a cominciare dal gigantesco West Qurna 2, non è una semplice operazione industriale. È un passaggio geopolitico di primo piano, perché segnala il trasferimento di una leva energetica cruciale da un attore russo a un colosso americano, dentro una delle aree più sensibili del sistema petrolifero mondiale. Quando un giacimento che vale circa lo 0,5 per cento dell'offerta globale e quasi il 10 per cento della produzione irachena cambia regia, non si muove soltanto un contratto: si muove un pezzo dell'equilibrio tra potenze. L'uscita di Lukoil non nasce da una libera scelta di mercato, ma dall'effetto diretto delle sanzioni americane contro la Russia.