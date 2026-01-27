Comunità energetiche dalla Regione 2,5 milioni Legacoop | Occasione per rafforzare i territori
Il nuovo bando regionale dedicato alle Comunità energetiche rinnovabili offre un’opportunità per rafforzare le iniziative territoriali, favorendo lo sviluppo sostenibile e l’economia locale. Con un investimento di 2,5 milioni di euro, si mira a promuovere progetti che coinvolgano le comunità e valorizzino le risorse energetiche del territorio.
“Il nuovo bando della Regione dedicato alle Comunità energetiche rinnovabili rappresenta un’occasione per rafforzare le iniziative dei territori e un’opportunità concreta di sviluppo energetico ed economico”. Questo il giudizio di Legacoop Romagna sul fondo da 2,5 milioni di euro che dal 17 marzo.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Comunità energetiche, in arrivo 2,5 milioni dalla Regione. Legacoop: "Occasione per rafforzare i territori"
La Regione Emilia-Romagna ha annunciato un finanziamento di 2,5 milioni di euro destinato alle Comunità energetiche rinnovabili.
Legacoop Romagna lancia il portale per aderire alle comunità energetiche via web
Comunità energetiche, in arrivo 2,5 milioni dalla Regione. Legacoop: Occasione per rafforzare i territoriLegacoop Romagna promuove il nuovo bando regionale al via dal 17 marzo: contributi fino a 150mila euro per chi fa impianti. Galanti: La nostra gestione è locale, già distribuiti i primi incentivi del ... riminitoday.it
Comunità energetiche rinnovabili, la Regione non ci crede più: Hanno dirottato i finanziamentiNel 2025 aveva stanziato 14 milioni per l'attivazione delle CER. Nel 2026 i fondi sono saliti a 20, ma solo per le imprese ... romatoday.it
