Comunità energetiche dalla Regione 2,5 milioni Legacoop | Occasione per rafforzare i territori

“Il nuovo bando della Regione dedicato alle Comunità energetiche rinnovabili rappresenta un’occasione per rafforzare le iniziative dei territori e un’opportunità concreta di sviluppo energetico ed economico”. Questo il giudizio di Legacoop Romagna sul fondo da 2,5 milioni di euro che dal 17 marzo.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

La Regione Emilia-Romagna ha annunciato un finanziamento di 2,5 milioni di euro destinato alle Comunità energetiche rinnovabili.

