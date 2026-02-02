Johnny Depp irriconoscibile nelle prime foto dal set di Ebenezer | A Christmas Carol L' attore è Scrooge nella nuova versione horror

Johnny Depp torna a Hollywood e si trasforma nel celebre personaggio di Ebenezer Scrooge per il nuovo film “Ebenezer: A Christmas Carol”. Nelle prime foto dal set, l’attore appare irriconoscibile, con un look che fa pensare a una versione decisamente dark e horror del classico. Depp, che si era preso una pausa dai grandi ruoli, torna sotto i riflettori in un ruolo che promette di sorprendere.

C’è qualcosa di deliziosamente ironico nel ritorno di Johnny Depp a Hollywood. Dopo anni lontano dai grandi budget delle major, l’attore riappare proprio nei panni di Ebenezer Scrooge, l’anti-eroe dickensiano per eccellenza. Ovvero un uomo ai margini della società, costretto a fare i conti con i propri errori prima di rinascere come persona nuova. Le prime immagini esclusive dal set londinese di Ebenezer: A Christmas Carol sono a dir poco sorprendenti. Depp, 62 anni, è letteralmente irriconoscibile sotto strati di trucco e protesi che lo trasformano nel vecchio e burbero protagonista del Canto di Natale di Charles Dickens. 🔗 Leggi su Amica.it

