Chiesa e AI | la sfida del post-umanesimo

Un documento della Santa Sede, intitolato Quo vadis?, affronta la sfida dell’intelligenza artificiale e del post-umanesimo, chiedendosi dove stia andando l’umanità. Il testo collega questa riflessione al nome del nuovo Papa Leone XIII, che aveva già analizzato le cose nuove durante la rivoluzione industriale con l’enciclica Rerum novarum. La pubblicazione arriva nel contesto di una rivoluzione digitale che trasforma il digitale da semplice strumento a vero ambiente di vita. L’analisi si concentra sulla necessità di trovare un equilibrio tra progresso tecnologico e valori umani, evitando sia l’allarmismo che l’ottimismo acritico. Il documento evidenzia come l’espansione del mondo artificiale possa portare a uno sfruttamento illimitato delle risorse naturali per massimizzare i profitti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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