Digitale Cavedagna | I giganti rischiano di fare danni alle piccole imprese che sono il cuore dell’Ue

L'eurodeputato Stefano Cavedagna di Fratelli d’Italia ha evidenziato come i giganti del digitale possano mettere a rischio le piccole imprese, considerate il cuore dell’economia europea. Durante la sessione plenaria a Strasburgo, ha espresso preoccupazione riguardo alle conseguenze del nuovo regolamento per le telecomunicazioni dell’UE, sottolineando l’importanza di tutelare le realtà locali e le imprese di dimensioni più ridotte nel contesto della modernizzazione digitale.

Lo ha detto l'eurodeputato di Fratelli d'Italia Stefano Cavedagna durante la sessione plenaria all'Europarlamento di Strasburgo a proposito della presentazione del regolamento per modernizzare le telecomunicazioni Ue.

