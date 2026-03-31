Nella settimana dal 23 al 29 marzo, gli ispettori del lavoro dello Iam di Reggio Calabria hanno effettuato controlli nei settori edilizia e pubblici esercizi nelle aree di Piana di Gioia Tauro e Locride. Sono state riscontrate diverse irregolarità legate al lavoro nero e alla presenza di attività non conformi alle norme vigenti. Le ispezioni hanno portato all’applicazione di sanzioni nelle zone interessate.

Uno dei controlli in un ristorante reggino ha fatto emergere la presenza di 2 lavoratori non regolati su 3 e il locale è stato chiuso: per riaprire il locale titolare dovrà pagare maxisanzione e somma aggiuntiva I territori di Piana di Gioia Tauro e Locride sono stati interessati da una serie di controlli nei settori edilizia e pubblici esercizi, effettuati nella settimana dal 23 al 29 marzo dagli ispettori del lavoro dello Iam di Reggio Calabria. L'intervento è avvenuto sia a Gioia Tauro che in diversi centri delle aree provinciali citate. In edilizia sono stati controllati due cantieri. Nel primo, operante nella Locride, è stato accertato e sanzionato il mancato rafforzamento e puntellamento dei solai durante la demolizione. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

© Reggiotoday.it - Lavoro nero e irregolarità edili, sanzioni degli ispettori Iam a Reggio Calabria e in provincia

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