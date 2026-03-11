AI e startup | come l’IA rivoluziona il business a Brescia

Il 30 marzo 2026 alle 19:00, il Teatro Der Mast di Brescia ospiterà un incontro dedicato all’utilizzo dell’intelligenza artificiale nelle startup e nel mondo del business. L’evento si concentra sulle applicazioni pratiche dell’IA e sul ruolo che questa tecnologia sta assumendo nel settore imprenditoriale locale. Partecipano rappresentanti di aziende tecnologiche e startup attive nella regione.

Il 30 marzo 2026, alle ore 19:00, il Teatro Der Mast di Brescia ospiterà un incontro cruciale sul futuro delle imprese tecnologiche. Marco Maddiona, CTO e co-founder di Crono, guiderà la riflessione su come l’intelligenza artificiale stia ridisegnando le regole della creazione aziendale. L’evento, organizzato dalla community Brescia-Startup, si svolgerà in via Giosuè Carducci 17e ed è aperto al pubblico gratuitamente. L’arrivo degli strumenti generativi sta abbattendo barriere che per anni hanno limitato l’imprenditoria digitale. Dove prima servivano team vasti e capitali ingenti, ora singole figure o piccoli gruppi possono costruire prodotti complessi con maggiore velocità e minori costi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

