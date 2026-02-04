L’ex presidente della World Childhood Foundation Usa si dimette dall’Agenzia delle Nazioni Unite. La sua uscita arriva dopo che sono emersi collegamenti con Jeffrey Epstein, il miliardario accusato di abusi sui minori. La decisione è stata presa in fretta, mentre si susseguono le polemiche sui legami tra il rappresentante e il noto imprenditore. La vicenda mette in discussione anche il ruolo delle istituzioni internazionali nella lotta contro gli abusi.

L’ex presidente della World Childhood Foundation Usa si dimette dall’Agenzia rifugiati delle Nazioni Unite per i legami emersi con il magnate. I Clinton accettano di testimoniare alla Camera. Nelle mail pure gli Elkann. Che la pubblicazione degli Epstein files, 3,5 milioni di mail, foto e video sugli incontri dell’omonimo faccendiere incarcerato per accuse federali di traffico sessuale e morto suicida in carcere nel 2019, avrebbero scatenato un polverone di dimensioni planetarie, era prevedibile. Che a finire nel girone dantesco dell’isola degli orrori e degli affari della finanza internazionale fossero personaggi di spicco delle élite progressiste e di sinistra, nessuno se lo aspettava, ma è una evidenza che ha ormai distrutto la reputazione della gauche caviar globale. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Epstein files, via dall’Onu il volto Usa della lotta contro gli abusi sui minori

Approfondimenti su Epstein Files

Ultime notizie su Epstein Files

