OpenAI ha deciso di chiudere Sora, l'app sviluppata per creare video realistici con intelligenza artificiale. L'app, entrata in funzione da pochi mesi, aveva suscitato preoccupazioni riguardo ai deepfake e alla violazione del copyright. La decisione è stata presa a causa dei costi elevati e delle polemiche che avevano accompagnato il progetto. Inoltre, è stato annullato un accordo di miliardi di dollari con un grande studio di intrattenimento.

OpenAI chiude Sora, l’app per la creazione di video realistici con l’intelligenza artificiale generativa lanciata pochi mesi fa e che aveva destato allarme per deepfake e violazione del copyright. «Sappiamo che questa notizia è deludente, grazie a tutti coloro che hanno creato con Sora, l’hanno condivisa e hanno contribuito a costruire una community», afferma la società in un post ufficiale. Tra i motivi dell’addio, secondo indiscrezioni del Wall Street Journal, ci sarebbero gli alti costi di gestione della piattaforma non propedeutici ad uno sbarco in Borsa. Tra le vittime collaterali della decisione c'è Disney che aveva annunciato un investimento di 1 miliardo. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - OpenAI chiude Sora, l'app per creare video realistici con l'IA: costi insostenibili e polemiche sui deepfake, salta l’accordo miliardario con Disney

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