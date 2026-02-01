Borsa di studio per giornalisti italiani al World Press Institute | due mesi di formazione negli Usa

La borsa di studio del Roberto Pesenti Italian Fellowship torna anche quest’anno, aprendo le porte a un giornalista italiano che desidera fare due mesi di formazione negli Stati Uniti. L’iniziativa, nata nel 2023 in collaborazione con il World Press Institute, si rivolge a professionisti italiani che vogliono approfondire le proprie competenze all’estero. È un’opportunità concreta per confrontarsi con il giornalismo internazionale e portare nuove idee in Italia.

Angelica Bove: “A Sanremo mi racconto senza filtri. La solitudine è fondamentale nella vita” La "Roberto Pesenti italian fellowship" offre per il terzo anno consecutivo a un giornalista italiano una borsa di studio negli Stati Uniti: bando, costi e tutte le informazioni per partecipare The Roberto Pesenti Italian Fellowship, creata nel 2023 in collaborazione con il World Press Institute, offre anche nel 2026 una borsa di studio a un giornalista italiano. Roberto Pesenti è stato selezionato dal World Press Institute nel 197879 e collabora con il Wpi per offrire a un collega italiano questa opportunità che ha rappresentato un’esperienza importate per la sua crescita professionale.🔗 Leggi su Today.it

Approfondimenti su Roberto Pesenti Italian Fellowship

La Camera di Commercio di Caserta lancia “Minds without borders”, un’opportunità unica dedicata a 13 giovani talenti.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Roberto Pesenti Italian Fellowship

Argomenti discussi: Bando di selezione per l’attribuzione di borse di studio per la frequenza all’estero di corsi di lingua inglese–francese–tedesca–spagnola - anno accademico 2025/2026; Modifiche al bando di concorso per assegnazione di borse di studio, posti alloggio e contributi per mobilità internazionale anno accademico 2025/2026 – Studenti iscritti al semestre filtro; Borse di studio 2026 fino a 650 euro: chi può richiederle, requisiti ISEE e domanda; In pagamento le borse di studio 2024/2025.

Borse di studio Regione Campania 2025/2026: criteri, importo e come fare domandaOk dalla giunta alle borse di studio per l'anno scolastico 2025-2026 destinate agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, sia statali sia ... fanpage.it

Scuole superiori e borse di studio, come fare domandaLa Regione ha definito come criteri per l'erogazione del beneficio un importo minimo della borsa di studio di 150 euro e un limite massimo Isee di 15.748 euro. Qualora gli studenti inseriti nella ... genovatoday.it

Inaugurazione World Press Photo Bari 2017 - facebook.com facebook