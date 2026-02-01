Borsa di studio per giornalisti italiani al World Press Institute | due mesi di formazione negli Usa
La borsa di studio del Roberto Pesenti Italian Fellowship torna anche quest’anno, aprendo le porte a un giornalista italiano che desidera fare due mesi di formazione negli Stati Uniti. L’iniziativa, nata nel 2023 in collaborazione con il World Press Institute, si rivolge a professionisti italiani che vogliono approfondire le proprie competenze all’estero. È un’opportunità concreta per confrontarsi con il giornalismo internazionale e portare nuove idee in Italia.
La "Roberto Pesenti italian fellowship" offre per il terzo anno consecutivo a un giornalista italiano una borsa di studio negli Stati Uniti: bando, costi e tutte le informazioni per partecipare The Roberto Pesenti Italian Fellowship, creata nel 2023 in collaborazione con il World Press Institute, offre anche nel 2026 una borsa di studio a un giornalista italiano. Roberto Pesenti è stato selezionato dal World Press Institute nel 197879 e collabora con il Wpi per offrire a un collega italiano questa opportunità che ha rappresentato un'esperienza importate per la sua crescita professionale.
