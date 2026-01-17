SIGEP World 2026 premiati i vincitori dei Lorenzo Cagnoni Innovation Awards

Il 16 gennaio 2026 si è svolta a Rimini la cerimonia di premiazione dei Lorenzo Cagnoni Innovation Awards, promosso da Italian Exhibition Group in collaborazione con ANGI e ICE Agenzia. L’evento, inserito nel contesto di SIGEP – The World Dolce Food & Beverage Expo, ha riconosciuto le eccellenze più innovative nel settore foodtech, valorizzando le imprese che contribuiscono allo sviluppo e alla crescita del settore.

Un grande riconoscimento alle maggiori eccellenze innovative del foodtech Rimini, 17 gennaio 2026 – Ieri, 16 gennaio 2026, si è svolta la cerimonia di premiazione dei Lorenzo Cagnoni Innovation Awards, promossi da Italian Exhibition Group (IEG) in collaborazione e con la main partnership di ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori e ICE Agenzia, nell'ambito di SIGEP – The World Dolce Food & Beverage Expo.I premi sono stati consegnati da: Maurizio Ermeti – Presidente IEG, Carlo Costa – Chief Corporate Officer IEG, Giorgia Maioli – Exhibition Manager SIGEP World e Gabriele Ferrieri – Presidente ANGI.

