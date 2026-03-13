Verso il referendum a Rocca San Casciano un incontro del comitato ' Sì riforma'

Venerdì alle 20.30, all’Ex Colonia Fluviale in via San Francesco 4 a Rocca San Casciano, si svolgerà un incontro aperto al pubblico organizzato dal Comitato Sì Riforma Forlì-Cesena. L’evento è dedicato a spiegare i temi del referendum sulla giustizia che si terrà il 22 e 23 marzo. L’iniziativa mira a fornire informazioni chiare sulle questioni in votazione.

A moderare l'incontro sarà il giornalista Quinto Cappelli. Interverranno come relatori l'avvocato Jonathan Baratella del Comitato Sì Riforma, l'avvocato Luca Pestelli, consigliere regionale di Fratelli d'Italia, e la deputata di Forza Italia Rosaria Tassinari.

