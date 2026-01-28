Vibrazioni in natura a Rocca San Casciano la residenza musicale con il trombettista Giuseppe Zanca

Nei tre giorni dal 17 al 19 aprile, Rocca San Casciano si trasforma in un palcoscenico naturale per la prima edizione di “Vibrazioni in Natura”. La rassegna, dedicata a musicisti di ogni età e stile, invita a vivere un’esperienza tra musica e natura. Tra i protagonisti, il trombettista Giuseppe Zanca, che porta il suo talento in questa iniziativa tutta da scoprire.

