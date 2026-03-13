L'attore ha ricordato come, durante le audizioni per la commedia cult degli anni '90, fosse rimasto sorpreso dall'interpretazione della giovane star. Lindsay Lohan ha avuto uno dei momenti più importanti della sua carriera quando era solo una bambina, in occasione del film Genitori in trappola, arrivato nelle sale nel 1998. In una nuova intervista la sua interpretazione è stata ricordata e lodata da Dennis Quaid, star che aveva il ruolo del padre delle gemelle al centro della trama. La 'confusione' durante il casting del cult anni '90 Nella commedia Genitori in trappola, infatti, Lindsay Lohan aveva il doppio ruolo di Annie e Hallie, due ragazzine che scoprono a sorpresa di essere gemelle e di aver vissuto separate dopo che i genitori . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Lindsay Lohan, la star di Genitori in Trappola aveva confuso Dennis Quaid: "Pensavo ci fossero due attrici"

Articoli correlati

Alan Ritchson e Dennis Quaid affrontano una minaccia ultraterrena nel trailer di War MachineAnche Stephan James e Jai Courtney nel cast dell'action movie diretto da Patrick Hughes che approderà in streaming su Netflix il 6 marzo.

Hilary Duff sulla faida storica con Lindsay Lohan: il triangolo amoroso che l’ha scatenataLa cantante e attrice sta lanciando il suo nuovo album e nel corso di un'intervista ha confessato una voce che circola da anni e che riguarda proprio...

Una selezione di notizie su Lindsay Lohan

Temi più discussi: Lindsay Lohan, il segreto del suo glow è un brand make in arrivo in Italia; Lindsay Lohan atterra sana e salva a New York dopo l’attentato a Dubai; Volti (in)naturali, come la medicina estetica sta cambiando i nostri visi; Toxic mom groups: perché alcuni gruppi di mamme diventano esclusivi e competitivi - fem.

Lindsay Lohan, la star torna in tv per un reality showLindsay Lohan torna in tv e questa volta sarà la produttrice e protagonista di un reality show per MTV America Icona di moda e star dissipata del cinema di fine anni ’90, dopo un periodo di assenza ... ilgiornale.it

Genitori in trappola, la controfigura di Lindsay Lohan oggi è una star di BroadwayLindsay Lohan interpreta due gemelle separate alla nascita in Genitori in trappola, ma ha avuto bisogno del supporto di una controfigura che oggi è diventata una star di Broadway. Nelle ultime ... comingsoon.it

Dai titoli del 2012 al suo ritorno nel 2026, il percorso di Lindsay Lohan è davvero ispiratore! Cosa ne pensi della sua trasformazione Condividi i tuoi pensieri e unisciti alla conversazione qui sotto! #Primaedopo - facebook.com facebook

Il glow da copertina di Lindsay Lohan Merito del trucco firmato Merit, brand californinano che ha conquistato Hollywood e presto sarà diponibile anche in Italia x.com