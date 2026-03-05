Lindsay Lohan appare sulla copertina di Vogue Arabia con una pelle luminosa e un trucco minimalista, che valorizza il suo viso senza eccessi. Il look è stato realizzato con prodotti del brand californiano Merit, recentemente diventato famoso a Hollywood e che presto sarà disponibile anche in Italia. La rivista mostra una scelta di stile semplice ma efficace, che mette in evidenza la naturalezza e il finish radioso della modella.

In copertina dell'ultimo numero di Vogue Arabia, sfoggia una pelle ultra glowy, con un make up minimale, ma a dir poco perfetto e radioso. Lindsay Lohan, paladina di un recente "glow up"; è al centro delle attenzioni e delle curiosità beauty riguardo la sua beauty routine. Uno dei suoi assi nella manica, sembra essere il make up a firma Merit, beauty brand californiano dall'allure minimalista che ha conquistato Hollywood e tra poco disponibile anche in Italia.

© Iodonna.it - Il glow da copertina di Lindsay Lohan? Merito del trucco firmato Merit, brand californinano che ha conquistato Hollywood e presto sarà diponibile anche in Italia

