Le relazioni tra gli Stati Uniti e la Santa Sede sono diventate tese dopo il conflitto in Iran, portando a un peggioramento dei rapporti diplomatici. In questo contesto, un alto rappresentante della Chiesa ha espresso soddisfazione per una tregua in Iran, considerandola un segno di speranza, anche se successivamente questa tregua è stata violata. La situazione evidenzia le tensioni crescenti tra le due entità in un periodo di instabilità internazionale.

“Soddisfazione”. Leone XIV ha accolto la tregua in Iran – in seguito violata – come “segno di viva speranza”. Ma non abbassa la guardia. Il Papa esorta alla “preghiera” per “accompagnare” il “lavoro diplomatico” in corso. Che ritiene “delicato”. Rinnova perciò l’invito alla Veglia per la pace: sabato 11 aprile, basilica di San Pietro. Tregua, violata o rispettata che sia, non vuol dire pace. Nel Sud del Libano, escluso dal cessate il fuoco, è sempre guerra, con interi villaggi cristiani in pericolo. “Non perdete la speranza”, ha scritto il Pontefice alle famiglie del villaggio di Debel dopo che un convoglio umanitario, con 40 tonnellate di beni di prima necessità, si è fermato perché “colpito da spari” in una zona di “fuoco incrociato”, segnando l’ennesima “violazione del diritto internazionale umanitario”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - I rapporti tra Stati Uniti e Santa Sede in una fase critica: le relazioni si sono deteriorate dopo la guerra in Iran

Israele e Stati Uniti annunciano una "nuova fase" della guerra contro l'IranSabato 28 febbraio Stati Uniti e Israele hanno lanciato un attacco preventivo contro l'Iran con l'intento dichiarato di far cadere il regime e...

La minaccia di una guerra tra Stati Uniti e Iran aumenta, dopo l’ultimo avvertimento di TrumpLa guerra tra Stati Uniti e Iran potrebbe essere più vicina, come dimostrano le ultime dichiarazioni di Donald Trump, che ha lanciato un nuovo...

Temi più discussi: L'Italia ha negato agli Stati Uniti la base di Sigonella: decisione presa da Crosetto. Il piano comunicato mentre i bombardieri erano già in volo. Chigi: Solidi rapporti con Usa; Quale futuro nel rapporto tra Taiwan e Stati Uniti?; Israele e Stati Uniti compattano il mondo arabo-islamico, e l’UE sta a guardare; Il legame con gli Stati Uniti e la svolta europea: la forza nasce dall’unità.

I rapporti tra Unione europea e Stati Uniti sono cambiatiNella lettera inviata al nuovo Congresso, gli eurodeputati accusano Trump dopo la mossa di declassare lo stato diplomatico dell’Ue ... ilfoglio.it

Il legame con gli Stati Uniti e la svolta europea: la forza nasce dall’unitàGiocarsi l’alleanza sarebbe controproducente per gli Stati Uniti, eppure il temperamento politico di Trump porta a metterla costantemente alla prova. Secondo Alessandro Politi, direttore della Nato ... agensir.it

Negli Stati Uniti è stata condannata a 15 anni di carcere la cosiddetta regina della ketamina: fu lei a procurare la dose che uccise l’attore di “Friends” Matthew Perry. #Tg1 Giorgio Demetrio - facebook.com facebook

Lost in translation… ma non solo Gli Stati Uniti sostengono di aver definito la tregua sulla base di 15 punti, l’Iran di 10, e le condizioni in ciascuno dei due documenti sono incompatibili. L’unica certezza è che Trump ha perso x.com