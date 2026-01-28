La tensione tra Stati Uniti e Iran torna a salire. Donald Trump ha lanciato un nuovo avvertimento, parlando di una grande forza militare statunitense in movimento verso la regione. Le parole del presidente americano fanno pensare a una possibile escalation, con la guerra che sembra sempre più vicina. Da giorni si parla di un intervento imminente, e ora i segnali sembrano confermare questa possibilità.

La guerra tra Stati Uniti e Iran potrebbe essere più vicina, come dimostrano le ultime dichiarazioni di Donald Trump, che ha lanciato un nuovo avvertimento a Teheran, avvisando dell’imminente arrivo di una massiccia armata statunitense, che si starebbe muovendo “con grande potenza, entusiasmo e determinazione”. Attraverso i propri canali social, il presidente ha rivelato che la flotta guidata dalla portaerei USS Abraham Lincoln sarebbe più grande di quella inviata in Venezuela prima della rimozione di Nicolás Maduro, e che sarebbe “pronta a compiere rapidamente le sue missioni con rapidità e violenza, se necessario”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

La minaccia di una guerra tra Stati Uniti e Iran aumenta, dopo l'ultimo avvertimento di Trump

La possibilità di un conflitto tra Stati Uniti e Iran è una preoccupazione che ricorre nel dibattito internazionale.

Cosa succede in Iran Il regime è a rischio, tra proteste, morti e l’intervento degli USA di Trump

