I pronostici di giovedì 19 febbraio | Europa League e Conference League

Il 19 febbraio, Bologna e Fiorentina scendono in campo per le partite di andata dei sedicesimi di Europa League e Conference League. La causa di questa giornata di calcio europeo riguarda le sfide che potrebbero aprire la strada ai club italiani verso i quarti di finale. Il Bologna affronta una squadra forte in trasferta, mentre la Fiorentina cerca di consolidare il risultato casalingo. Le due squadre puntano a ottenere un vantaggio importante in vista del ritorno, che si giocherà tra una settimana.

I pronostici di giovedì 19 febbraio, ci sono le partite di andata dei sedicesimi di Europa League e Conference League Terminata l’andata dei sedicesimi di finale di Champions League, oggi tocca ad Europa League e Conference League, con in campo due squadre italiane, Bologna e Fiorentina. (Ansa Foto) – IlVeggente.it Il Bologna ha chiuso la League Phase di Europa League al decimo posto, a quota 15 punti. Ne sarebbero bastati almeno 2 in più per finire tra le prime otto della maxi-classifica ed evitare questo fastidioso spareggio. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

