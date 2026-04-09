Alle 17,30 in via Erbosa, alla Zona Ortiva del civico 134, si presenterà Maria Gabriella De Luca, insegnante con 33 anni di esperienza nei campi Rom. La donna ha trascorso gran parte della sua vita lavorando con la comunità Rom di Catanzaro, vicino a dove fino a pochi anni fa si trovava un campo Sinti. L'appuntamento segna un momento di riflessione sul suo lungo impegno in quest'ambito.

In via Erbosa, alla Zona Ortiva del civico 134, proprio vicino a dove, fino a qualche anno fa, c’era un campo Sinti, arriva oggi alle 17,30 Maria Gabriella De Luca, una vita dedicata a lavorare con la comunità Rom di Catanzaro. Dopo 33 anni di attività e attivismo, ha lasciato quella missione, ma il suo prezioso percorso l’ha messo nero su bianco nel libro ’ La mia vita con i Rom. Storia di una scuola tra le baracche ’ (ed il Millimetro). Durante la presentazione con l’autrice dialogano Pino De Marchi (Comunimappe) e Simonetta Malinverno (Mirs – Mediatori interculturali Rom e Sinti), voci di un territorio - quello bolognese - da sempre attento alle questioni di inclusione e diritti delle comunità Rom e Sinti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "I miei 33 anni da insegnante nei campi Rom"

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