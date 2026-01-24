Illegalità e degrado blitz dei Carabinieri nei campi rom di Napoli

Nella città di Napoli, i Carabinieri hanno condotto un’operazione di contrasto all’illegalità nei campi rom, sequestrando un’officina abusiva, rame e rifiuti speciali. L’operazione “Alto Impatto” prosegue con l’obiettivo di ridurre il degrado e garantire il rispetto delle normative. Interventi come questi sono fondamentali per mantenere la sicurezza e il decoro urbano, affrontando le criticità legate all’illegalità e alle attività irregolari.

Officina abusiva, rame e rifiuti speciali sequestrati: l'operazione "Alto Impatto" continua senza sosta. I carabinieri del Comando Provinciale di Napoli proseguono i controlli nei campi rom su tutto il territorio partenopeo. Nella mattinata e nel primo pomeriggio di ieri i militari dell'Arma hanno effettuato un servizio a largo raggio ad "Alto Impatto" nell'area metropolitana nel campo rom di via Circumvallazione Esterna 165. Decine i carabinieri impiegati tra quelli della compagnia Stella, del Nucleo Carabinieri Forestale, dei Carabinieri del NOE, della Polizia Locale di Napoli e del personale dell'ASL veterinaria.

