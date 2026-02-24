Morosità nei campi rom di Torino | Qua non si paga mai la corrente

Il mancato pagamento delle bollette dell’energia ha portato a una lunga serie di debiti nei campi rom di Torino. Dal 2010 al 2022, il Comune ha sborsato circa quattro milioni di euro per coprire le spese non saldate, alimentando una situazione di morosità diffusa tra gli abitanti. La mancanza di pagamenti regolari riguarda soprattutto le utenze di corrente, creando tensioni e disagi nelle comunità. La questione rimane aperta e senza soluzioni definitive.

Sta facendo discutere, a Torino e non solo, il recente servizio della trasmissione televisiva "Fuori dal coro" (Rete Quattro) sui campi rom del Capoluogo È andato in onda nella puntata di domenica 15 febbraio 2026 e ieri, 22 febbraio, è stato ricondiviso sulle pagine social del programma. L'inviato Matteo Nalin ha mostrato le strutture di uno dei campi alla periferia di Torino. "Noi non paghiamo la corrente – gli ha detto una donna che da anni abita lì – La paga il Comune ed è giusto che sia così". Un'altra signora, inquadrata dalle telecamere, ha riferito: "Ho 59 anni, non ho i documenti e sono abusiva.

