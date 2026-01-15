Dal folk rock all’alternative | Hernandez & Sampedro live con il loro nuovo album Lumina

Hernandez & Sampedro tornano dal vivo all’Abbey Road Café di Cervia con il loro nuovo album, “Lumina”. Il duo, formato da Luca Damassa e Mauro Giorgi, propone un mix di folk rock e alternative, unendo influenze italiane e americane. Un appuntamento che conferma la versatilità e l’autenticità della loro musica, pensata per un pubblico alla ricerca di sonorità genuine e raffinate.

