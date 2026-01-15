Dal folk rock all’alternative | Hernandez & Sampedro live con il loro nuovo album Lumina
Hernandez & Sampedro tornano dal vivo all’Abbey Road Café di Cervia con il loro nuovo album, “Lumina”. Il duo, formato da Luca Damassa e Mauro Giorgi, propone un mix di folk rock e alternative, unendo influenze italiane e americane. Un appuntamento che conferma la versatilità e l’autenticità della loro musica, pensata per un pubblico alla ricerca di sonorità genuine e raffinate.
Da una parte Ravenna, dall’altra l’America: questi i mondi che si incontrano nella musica degli Hernandez & Sampedro, il duo rock formato dal frontman Luca “Hernandez” Damassa e Mauro “Sampedro” Giorgi, pronti a tornare sul palco dell’Abbey Road Café di Cervia con il loro quarto album Lumina. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Leggi anche: The Flow pubblica “Reborn”: l’album d’esordio tra rock, pop, indie folk ed elettronica
Leggi anche: L'alternative rock dei Dogstar con Keanu Reeves fa tappa al Pordenone Blues & Co. Festival
SØSKEN (Vintage Folk-Rock) facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.