Badminton | agli Europei avanti danesi e le Stoeva Italiani out

Si sono conclusi anche gli incontri di martedì ai Campionati Europei di badminton, che si stanno disputando al Palacio de Deportes Carolina Marin di Huelva, in Spagna. Le squadre danesi e le coppie femminili di origine bulgara sono avanzate alla fase successiva, mentre gli atleti italiani sono stati eliminati. I match hanno visto protagonisti diversi giocatori e coppie provenienti da vari paesi europei, con risultati che hanno determinato gli accoppiamenti delle prossime sfide.

In archivio anche il martedì degli Europei di badminton che si stanno svolgendo al Palacio de Deportes Carolina Marin di Huelva, in Spagna. La persona cui è intitolata l’arena disputerà il suo match domani, ma sa già chi potrebbe affrontare in caso di successo: la danese Line Christophersen, numero 2 del tabellone. Sempre parlando di tabellone femminile, è da rimarcare come fondamentalmente tutte le big vadano avanti, anche se non tutti i secondi turni sono stati completati. Per l’Italia si chiude il cammino sia di Yasmine Hamza che di Gianna Stiglich. Per quanto riguarda il tabellone maschile, fa il suo esordio con la vittoria Anders Antonsen, il maggiore degli eredi della scuola danese che tanti talenti continua a sfornare. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Badminton: agli Europei avanti danesi e le Stoeva. Italiani out Badminton, Yasmine Hamza vittoriosa all’esordio agli EuropeiInizia bene per i colori azzurri anche la seconda giornata degli Europei individuali 2026 di badminton, in corso di svolgimento al Palacio de... Badminton, Martina Corsini ed Emma Piccinin eliminate all’esordio agli EuropeiDopo tre vittorie arriva il primo stop: si ferma all’esordio la corsa della coppia azzurra composta da Martina Corsini ed Emma Piccinin agli Europei... Temi più discussi: Badminton, Fabio Caponio ai sedicesimi di finale degli Europei; Atp Monte-Carlo, Sinner batte Humbert e va agli ottavi. Ok Berrettini; Italia fuori dai Mondiali, Gravina invidia lo sci ed elogia lo sport dilettantistico. Pietro Sighel si fa avanti: Se qualche calciatore vuole fare cambio...; Riccardo Pisani: Schwazer accolto bene in Nazionale. C’è malumore per le nuove distanze. Badminton: agli Europei avanti danesi e le Stoeva. Italiani outIn archivio anche il martedì degli Europei di badminton che si stanno svolgendo al Palacio de Deportes Carolina Marin di Huelva, in Spagna. La persona cui ... oasport.it Badminton, esordio amaro per Gianna Stiglich: l’azzurra va subito fuori agli EuropeiSi esaurisce la presenza dell'Italia agli Europei individuali 2026 di badminton, in corso di svolgimento al Palacio de Deportes Carolina Marin di Huelva, ... oasport.it Sophie e il Badminton: una passione di famiglia x.com Un ottimo inizio per Giovanni Toti ai Campionati Europei di Badminton in Spagna. Al Palacio de Deportes Carolina Marin di Huelva l'Azzurro ha superato l'inglese col punteggio di 21-10; 14-21; 21-17; approdando ai sedicesimi di finale. Giovanni, il primo italia - facebook.com facebook