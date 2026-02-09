Karate doppio oro casertano agli Europei con Baldassarre e Di Rubba

Due atleti di Caserta portano a casa due ori agli Europei giovanili di Karate a Limassol. Raffaele Baldassarre e Luigi Di Rubba si sono distinti nella competizione internazionale, contribuendo a un bottino complessivo di tre medaglie d’oro per l’Italia. La vittoria dei due giovani si aggiunge ai successi della squadra italiana, che ha mostrato una grande crescita in questa disciplina. La prova di Baldassarre e Di Rubba mette in evidenza il talento e la determinazione dei giovani casertani, sempre più protagonisti in scena internazionale.

Due titoli europei, entrambi con un forte legame con la provincia di Caserta. Ai Campionati Europei Giovanili di Karate, andati in scena dal 6 all'8 febbraio a Limassol, l'Italia ha conquistato tre ori complessivi e due di questi portano firme casertane: Raffaele Baldassarre e Luigi Di Rubba.

