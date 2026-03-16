Trump chiede aiuto alla Nato su Hormuz ma dagli alleati per ora arrivano porte in faccia

Il 16 marzo 2026, Donald Trump ha chiesto aiuto alla Nato e ad altri Paesi partner per intervenire nello Stretto di Hormuz, un passaggio strategico attraverso cui passa circa il 20% del petrolio e del gas naturale liquefatto mondiale. Finora, gli alleati hanno risposto negativamente alla richiesta di assistenza, lasciando invariate le tensioni sulla regione.

Washington, 16 marzo 2026 – Donald Trump ha chiesto agli alleati della Nato e ad altri Paesi partner di aiutare gli Stati Uniti a riaprire lo Stretto di Hormuz, il passaggio marittimo da cui transita circa il 20% del petrolio e del gas naturale liquefatto mondiale. Se ciò non dovesse accadere, l’alleanza atlantica avrà “ un futuro molto negativo “, parola dello stesso Trump. Ma a differenza di quanto accaduto spesso in passato, i “ricatti” del presidente non stanno scalfendo gli alleati della Nato che, per ora, non ne vogliono sapere. La chiusura più netta è arrivata dalla Germania, il cui cancelliere Merz ha incontrato Trump pochi giorni fa alla Casa Bianca. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Articoli correlati Trump chiede agli alleati di contribuire alla sicurezza dello Stretto di HormuzIl presidente americano Donald Trump chiede agli alleati di contribuire alla sicurezza dello Stretto di Hormuz. Trump chiede aiuto agli altri Paesi contro l'Iran, "inviate navi a Hormuz": ma anche Teheran ha un pianoIl momento di stanchezza imperiale degli Stati Uniti si fa più evidente in Medio Oriente. Contenuti e approfondimenti su Trump chiede Temi più discussi: Trump esige supporto militare a Hormuz, l'Europa temporeggia; Trump chiede aiuto, il messaggio a sorpresa per lo Stretto di Hormuz. Cosa fa l'Italia; Trump chiede aiuto agli altri Paesi contro l'Iran, inviate navi a Hormuz: ma anche Teheran ha un piano; Nathalie Tocci. (Iai): La guerra va malino. E Trump ora vorrebbe farne pagare i costi anche agli alleati. Dopo la crisi Groenlandia, Trump chiede aiuto alla Nato per liberare lo Stretto di HormuzIl presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha chiesto alla Nato per liberare lo Stretto di Hormuz, bloccato dall'Iran. fortuneita.com Stretto di Hormuz, Trump vuole l'aiuto degli alleati e avverte la NATO: chi darà il proprio sostegno?Lo Stretto di Hormuz chiuso dopo attacchi israelo-americani. Trump sollecita alleati e NATO, mentre cresce la crisi energetica. tag24.it Ora Trump chiede aiuto per "liberare" lo Stretto di Hormuz e minaccia gli alleati riluttanti: mistero sui sette paesi "chiamati" dal presidente Usa La Casa Bianca propone una coalizione navale per riaprire lo Stretto di Hormuz: alleati esitano, Pechino vulnerabile - facebook.com facebook Trump colpisce l’isola “proibita” e chiede rinforzi subito a Hormuz Khamenei II. Araghchi: “Nessun problema, sta bene” x.com