Le autorità hanno istituito un Pool antitruffe presso la Procura della Repubblica per contrastare le truffe rivolte in particolare agli anziani. Tra le raccomandazioni più diffuse, si consiglia di chiedere immediatamente aiuto anche in presenza di un sospetto, al fine di prevenire eventuali raggiri. La lotta contro le bande di professionisti specializzate in frodi è una delle priorità delle forze dell’ordine, che da tempo lavorano per contrastare questa forma di criminalità.

"Quella contro le truffe agli anziani è una battaglia che portiamo avanti da tanto tempo. Per contrastare le bande di professionisti, sempre più organizzate, c’è un Pool antitruffe istituito dalla Procura della Repubblica. Ma ogni giorno ci diamo da fare per dare protezione alle vittime, che sono soprattutto persone anziane, sole, vulnerabili. Il primo consiglio è non fidarsi. Chiamare subito il numero unico di emergenza 112 anche per un minimo dubbio. E ricordarsi che una richiesta di soldi, gioielli e monili è sempre un campanello d’allarme". Lo dice la dirigente dell’Ufficio prevenzione generale della Questura, Serafina Di Vuolo. La settimana scorsa gli agenti sono intervenuti a casa di Annapaola, una signora di 83 anni che era stata vittima di un tentativo di truffa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - I consigli per difendersi: "Chiedere subito aiuto anche per un sospetto"

Truffe anche a San Fermo: “Bonifico sospetto, chiami subito". Ma il raggiro via sms fallisceMessaggio allarmante e telefonata a un numero mobile: le chiedono quasi 20mila euro e un iban “che arriverà dopo”.

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I consigli per difendersi: Chiedere subito aiuto anche per un sospettoLa missione della dirigente dell’Ufficio prevenzione generale della Questura Ricordare che la richiesta di preziosi è sempre un campanello d’allarme. ilgiorno.it

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«Perché diamine non riesco a chiedere quel che merito, Lloyd» «Perché spesso si preferisce essere più simpatici agli altri che giusti con se stessi, sir» «Un’ingiustizia che si può sopportare, Lloyd» «Ma è anche l’unica delle ingiustizie che porta subito a una - facebook.com facebook

Papa Leone: da Trump «minaccia inaccettabile. Chiunque scriva ai propri politici per chiedere che si lavori per la pace» x.com