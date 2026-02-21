Truffe anche a San Fermo | Bonifico sospetto chiami subito Ma il raggiro via sms fallisce

Una donna di San Fermo della Battaglia ha ricevuto un messaggio sms che segnalava un bonifico sospetto, il motivo di un potenziale raggiro. La truffa voleva far credere che un'operazione bancaria fosse in corso senza autorizzazione. La donna ha reagito chiamando immediatamente la banca, evitando così di cadere nella trappola. Le autorità invitano a diffidare da messaggi simili e a verificare sempre con attenzione le richieste di informazioni finanziarie.

Messaggio allarmante e telefonata a un numero mobile: le chiedono quasi 20mila euro e un iban “che arriverà dopo”. La donna interrompe tutto e chiama il 112 Nella mattinata di venerdì 20 febbraio 2026 una donna residente a San Fermo della Battaglia ha ricevuto un sms che segnalava un presunto bonifico sospetto. Il messaggio invitava a contattare con urgenza un’utenza mobile indicata nel testo, facendo leva su una dinamica sempre più frequente: la paura di un’operazione bancaria non autorizzata e l’ansia di “bloccare tutto” in pochi minuti. Dopo aver chiamato il numero, l’interlocutore si è qualificato falsamente come “maresciallo dei carabinieri”. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Acquista macchinari agricoli ma il bonifico è un raggiro: imprenditore di Mariano Comense perde novemila euroUn imprenditore di Mariano Comense ha perso quasi novemila euro dopo aver acquistato macchinari agricoli online, credendo di fare un semplice pagamento, ma si è trovato vittima di un raggiro durante la procedura di pagamento.

Finto carabiniere al telefono, ma la truffa fallisce: anziani smascherano il raggiroUn uomo si è presentato come carabiniere al telefono, cercando di raggirare un’anziana di Bagno a Ripoli.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.