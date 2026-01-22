Il futuro ascensore dell’Arengario Le associazioni culturali al sindaco | Serve un confronto sul progetto

Quasi venti associazioni culturali di Monza hanno scritto al sindaco Pilotto, chiedendo un confronto sul progetto dell’ascensore all’Arengario. L’obiettivo è garantire un adeguato equilibrio tra accessibilità e tutela del patrimonio storico, invitando a una revisione condivisa dei piani in corso. La questione evidenzia l’importanza di un dialogo tra istituzioni e realtà culturali per definire un intervento che rispetti le esigenze di tutela e accessibilità.

L'Arengario torna al centro del dibattito pubblico. Quasi una ventina di associazioni culturali monzesi – tra cui il Collegio degli architetti e degli ingegneri di Monza, Mnemosyne, Amici della musica, Circolo arti figurative, associazione Mazziniana, Cenacolo dei poeti e degli artisti – hanno indirizzato ieri una lettera al sindaco Paolo Pilotto per chiedere una revisione dei progetti in corso per la realizzazione dell' ascensore che renderà pienamente accessibile l'edificio storico. L'incarico, affidato dall'amministrazione allo Studio Stefano Boeri Architetti, ha prodotto due ipotesi: una soluzione interna, a impatto più contenuto ma con sacrificio di una parte del porticato, e una esterna con torre-ascensore e passerella in vetro.

