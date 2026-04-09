i 100 anni di aldo brunori castelferretti fa festa

A Castelferretti, martedì 7 aprile, si sono festeggiati i 100 anni di Aldo Brunori, una figura molto nota nel paese. La comunità ha organizzato un evento per celebrare questo importante traguardo, condividendo momenti di gioia e ricordo con amici e familiari. Brunori, residente nella frazione, è stato riconosciuto come punto di riferimento locale e protagonista di una lunga vita trascorsa tra i suoi cari e la comunità.

La frazione di Castelferretti in festa per Aldo Brunori, figura storica e molto conosciuta nel paese in cui vive ed è sempre stato un punto di riferimento, che martedì 7 aprile ha toccato lo straordinario traguardo del secolo di vita. All’interno dell’oratorio, infatti, sono convogliati famigliari e amici per celebrare i cento anni di "Aldo de Brunò", il soprannome con cui è conosciuto da tutti. Accanto alle figlie Stefania e Lorena, ai generi, ai nipoti e ai pronipoti, era presente anche la sindaca Stefania Signorini, che ha voluto portare personalmente gli auguri dell’amministrazione comunale ad un concittadino così stimato e apprezzato. Nel corso del pomeriggio, Aldo Brunori ha voluto a sua volta omaggiare la sindaca con un mazzo di fiori, gesto semplice ma carico di affetto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Castelferretti in festa per i cento anni di Aldo Brunori, il mago delle bici e dei motori | Cronache Ancona x.com