Castelferretti rivive il Carnevale dopo 60 anni | festa in piazza e ritorno alle tradizioni

Castelferretti ha ripreso a celebrare il Carnevale dopo 60 anni, grazie all’impegno della comunità locale che ha organizzato una grande festa in piazza. La manifestazione ha coinvolto bambini, anziani e famiglie, portando di nuovo in centro le tradizioni più radicate. Centinaia di persone si sono radunate per sfilare con costumi colorati e partecipare a giochi e spettacoli, riaccendendo il cuore del quartiere.

Castelferretti Riscopre la Gioia del Carnevale: Una Festa di Comunità Dopo Sessant’anni. Castelferretti (Ancona) ha vissuto un Martedì Grasso di rinascita, con il ritorno della storica festa di Carnevale, ribattezzata “Città di Carnevale”. L’evento, promosso dalla Pro loco Falconamare e dalla Festa della Famiglia con il supporto del Comune, ha animato piazza della Libertà, segnando un tentativo di recuperare una tradizione interrotta da sessant’anni e interrotta dalla pandemia. Un’Onda di Entusiasmo per la Tradizione Riscoperta. L’idea di riportare in vita il Carnevale è nata dall’impegno dei volontari castelfrettesi, desiderosi di restituire alla città un evento che aveva un profondo significato sociale e culturale.🔗 Leggi su Ameve.eu

