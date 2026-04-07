Stazione di Posta e progetto Housing First | un nuovo presidio di inclusione sociale alla ex Caserma Piave

Nella ex Caserma Piave di via Garibaldi sono stati aperti nuovi spazi destinati ad accogliere la Stazione di Posta e un progetto Housing First. Dopo un intervento di ristrutturazione durato alcuni mesi, questa mattina sono stati ufficialmente inaugurati i locali, che ora rappresentano un punto di riferimento per la comunità locale. La riqualificazione dell’area segna un passo importante per la riqualificazione urbana e l’inclusione sociale nel quartiere.

La ex Caserma Piave di via Garibaldi torna al centro della vita cittadina. Dopo una lunga serie di lavori, sono stati inaugurati questa mattina i nuovi spazi che ospiteranno la Stazione di Posta e l’Housing First. “L’intervento - spiega l'amministrazione comunale in una nota - rappresenta un passo fondamentale nelle politiche di contrasto alla marginalità e di promozione dell’inclusione sociale, in linea con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). Il progetto si inserisce infatti nell’ambito della Missione 5 “Inclusione e coesione” e ha consentito la riqualificazione di un edificio di rilevante valore storico-architettonico, trasformandolo in un luogo dedicato all’accoglienza, al supporto e al reinserimento delle persone in condizioni di fragilità”. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Stazione di Posta e progetto Housing First: un nuovo presidio di inclusione sociale alla ex CasermaArezzo, 7 aprile 2026 – Inaugurati questa mattina i nuovi spazi che ospiteranno la Stazione di Posta e l’Housing First, realizzati all’interno... Alloggi e housing sociale, Uil chiede alla Regione di concretizzare i 111 milioni del nuovo FesrLa segretaria generale del sindacato Calabria chiede una ricognizione degli immobili pubblici vuoti con Aterp e Comuni per puntare sui europei... Temi più discussi: A Pontedera inaugurata la Stazione di Posta: un nuovo presidio di servizi e supporto per le persone più fragili; Stazione di Posta e Housing temporaneo, prorogate le scadenze; Apre le porte la Stazione di posta. Accoglierà chi vive ai margini; Stazione di posta a Terracina, finiti i lavori per la riqualificazione dell'ex scuola. Stazione di Posta e progetto Housing First: un nuovo presidio di inclusione sociale alla ex CasermaLa Stazione di Posta è pensata come un punto di riferimento per l’accesso ai servizi essenziali, offrendo supporto immediato a persone in difficoltà ... lanazione.it Stazione di Posta e Housing temporaneo, prorogate le scadenze della convenzioneL'amministrazione comunale di Piacenza ha prorogato sino al 30 giugno prossimo - rispetto alla scadenza originaria fissata al 31 marzo - la convenzione in ... piacenzasera.it Matera, inaugurata la nuova Stazione di Posta contro la marginalità - facebook.com facebook Apre le porte la Stazione di posta. “Accoglierà chi vive ai margini” x.com