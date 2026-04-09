Lo Stretto di Hormuz è tornato al centro delle tensioni internazionali, influenzando i mercati globali. Il prezzo del petrolio ha raggiunto i 100 dollari al barile, mentre le principali Borse hanno registrato oscillazioni significative. Questi asset mostrano segnali di possibile rafforzamento a fronte delle recenti tensioni geopolitiche in quella regione strategica. La situazione ha generato preoccupazioni e osservatori monitorano attentamente gli sviluppi.

Lo Stretto di Hormuz è tornato ad essere il punto di frattura dell'economia globale. Da quel corridoio marittimo largo poco più di 30 chilometri, incastrato tra le coste iraniane e quelle omanite, transita ogni giorno circa un quinto del petrolio trasportato via mare nel mondo e oltre il 30% del gas naturale liquefatto. Un rubinetto che, dalla fine di febbraio, l'Iran ha deciso di chiudere — o quantomeno di controllare con mano ferma — come risposta agli attacchi congiunti di Stati Uniti e Israele nell'ambito dell'operazione Epic Fury. Le conseguenze sono state immediate e devastanti per i mercati energetici. Il Brent, che a inizio anno oscillava intorno ai 60 dollari al barile, ha toccato punte superiori ai 115 dollari, con un rialzo che nelle settimane più acute ha sfiorato l'80%. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Hormuz, petrolio a 100 dollari e Borse in altalena: ecco gli asset che potrebbero uscire rafforzati dalla tempesta geopolitica

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