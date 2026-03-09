Petrolio a 100 dollari | carburanti salgono borse crollano

Il prezzo del petrolio ha superato i 100 dollari al barile, provocando un aumento immediato dei prezzi dei carburanti e influenzando negativamente le borse azionarie. La crescita del costo del greggio si riflette sui prezzi alla pompa, mentre le quotazioni dei titoli in borsa tendono a diminuire. La variazione del prezzo del petrolio ha effetti diretti sui mercati finanziari e sui consumatori italiani.

Il petrolio ha sfondato la quota dei 100 dollari, innescando una reazione a catena che rende più costosi i carburanti e riduce il potere d’acquisto delle famiglie italiane. Questo rincaro non è un evento isolato, ma innesca un aumento generalizzato dei prezzi dei beni di consumo e contribuisce al rialzo dei tassi di interesse. La situazione si sta evolvendo rapidamente: l’inflazione sta già rallentando il ritmo economico, mentre le borse registrano crolli significativi, come quello osservato a Tokyo. I mercati finanziari reagiscono con nervosismo, segnando una fase critica per l’economia globale. Quando il barile costa troppo: l’impatto diretto sul portafoglio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

