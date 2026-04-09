Dopo quarantotto giorni di blocco, lo stretto di Hormuz ha riaperto al traffico navale. La riapertura è stata possibile grazie a un accordo di cessate il fuoco tra gli Stati Uniti e l’Iran firmato nella notte tra martedì e mercoledì. L’Iran ha imposto pedaggi milionari per il transito delle navi, segnando una svolta nelle operazioni di attraversamento della via strategica.

Dopo quaranta giorni di paralisi totale, lo stretto di Hormuz è tornato a vedere il passaggio delle navi grazie a un accordo di cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran siglato nella notte tra martedì 7 e mercoledì 8 aprile. La tregua di due settimane, ottenuta dopo l’intervento del premier pakistano Sharif e una mediazione decisiva della Cina a ridosso dell’ultimatum lanciato da Trump, ha provocato un immediato calo del prezzo del greggio sotto i 95 dollari al barile e un segnale positivo per le borse mondiali. La nuova strategia di Teheran: il controllo militare sul transito marittimo. Nonostante la riapertura dei canali che permettono alle imbarcazioni di uscire dal Golfo Persico, la gestione del traffico non tornerà ai livelli precedenti in modo immediato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Hormuz riapre: Teheran impone pedaggi milionari per il transito navale

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