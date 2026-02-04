Dovete pagare L’Europa contro l’Italia arriva un conto salatissimo | esplode il caso

Il nuovo anno si apre con un aumento delle tensioni tra Italia e Bruxelles. La Commissione europea ha avviato sei nuove procedure di infrazione contro il nostro Paese, portando l’Italia a dover affrontare un conto salatissimo. La situazione si fa sempre più difficile, con le istituzioni europee che chiedono spiegazioni e, in alcuni casi, sanzioni concrete.

Il nuovo anno si apre con un ulteriore irrigidimento nei rapporti tra Italia e Commissione europea: Bruxelles ha infatti avviato sei nuove procedure di infrazione nei confronti del nostro Paese. Una parte rilevante delle contestazioni riguarda ancora una volta la tutela dell’ambiente, confermando una criticità che negli ultimi anni si è trasformata in un elemento ricorrente dell’agenda europea nei confronti dell’Italia. Il dato si inserisce in un quadro già complesso. Nel corso del 2025 erano state avviate sette procedure e, secondo i rilievi più recenti, continuano ad accumularsi contestazioni che toccano settori chiave come aria, acqua e gestione delle risorse naturali. 🔗 Leggi su Tvzap.it

