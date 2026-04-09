Due modelli di moto, una naked e un’avventura, condividono un motore bicilindrico da 755 cc. Questo motore si distingue per le sue prestazioni in alto, dove mostra un allungo pronunciato e un carattere più sportivo rispetto a quanto si possa immaginare. La tecnologia E-Clutch, presente su entrambe le motociclette, introduce un sistema di frizione elettrico che modifica il modo di guidare e gestire la potenza.

Una naked e un’adventure, due moto diverse ma con lo stesso cuore: il bicilindrico Honda da 755 cc. Un motore capace di sorprendere soprattutto in alto, dove cambia carattere e spinge con un allungo che rende entrambe più sportive di quanto ci si aspetti. Ma la vera novità 2026 è un’altra: l’E-Clutch. Non è un cambio automatico, ma qualcosa di più sottile: una frizione automatica che lascia al pilota il controllo del cambio. Si parte senza usare la leva, si cambia con il piede e tutto avviene con una fluidità sorprendente, soprattutto alle basse velocità. Nel traffico significa meno fatica e più naturalezza, ma senza perdere quella sensazione “meccanica” che fa la differenza su una moto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Honda Transalp e Hornet 750 E-Clutch: come funziona e perché cambia tutto

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Honda Transalp e Hornet con E-Clutch: come funziona la frizione automatica #hondaeclutch

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