Infortunio Ter Stegen che tegola per il Girone | c’è lesione al tendine d’Achille! La nota del club

Il portiere del Girona, Ter Stegen, si è infortunato durante una partita e ha riportato una lesione al tendine d’Achille. La notizia ufficiale del club conferma che il giocatore dovrà stare fuori a lungo, mettendo a rischio la sua stagione e il cammino della squadra nel girone. I tempi di recupero non sono ancora certi, ma si parla di settimane, se non mesi, di stop.

