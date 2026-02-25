Bill Gates | Sì frequentavo Jeffrey Epstein e me ne scuso ma non ho fatto nulla di illecito Ho avuto due relazioni extraconiugali

A riportare il contenuto del suo intervento è stato The Wall Street Journal, che cita la registrazione audio dell’incontro. «Non ho fatto nulla di illecito. Non ho visto nulla di illecito», ha premesso Bill Gates. «Per essere chiari, non ho mai trascorso del tempo con delle vittime, con le donne che gravitavano attorno a lui». Ma riconosce di avere sbagliato: «È stato un errore enorme passare del tempo con Epstein. Mi scuso con le altre persone che sono state coinvolte a causa dell’errore che ho commesso», ha detto, chiedendo scusa anche ai dirigenti della fondazione che aveva introdotto nel circuito del finanziere. Il primo incontro risale al 2011, tre anni dopo che Jeffrey Epstein si era dichiarato colpevole in Florida per istigazione alla prostituzione di una minorenne. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

