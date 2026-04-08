Fiorello torna su Rai1 il 7 giugno? La risposta del conduttore non lascia dubbi | Non so niente

Fiorello, noto conduttore televisivo, ha affermato di non avere informazioni riguardo a un possibile ritorno su Rai1 previsto per il 7 giugno. La notizia circolava sui giornali, ma lui ha risposto di non sapere nulla in merito. Dopo la pausa pasquale, ha comunque ripreso le sue attività e ha condiviso una parodia telefonica rivolta a una figura del mondo dello sport, commentando in modo scherzoso alcune spese di risparmio.

Fiorello torna dopo la pausa pasquale e scopre dai giornali che il 7 giugno sarà su Rai1. Poi la telefonata parodia a De Laurentiis su Conte: "Col risparmio ci faccio due film e una serie". 🔗 Leggi su Fanpage.it Fiorello: “Ritorno su Rai1 il 7 giugno? Non ne sono niente! Lo apprendo dai media su web”Fiorello torna dalla pausa pasquale commentando una notizia letta sui giornali: “Ho letto che il 7 giugno tornerò in prima serata su Rai1. Leggi anche: Carlo Conti e la stoccata a Mediaset da Fiorello: “Sal Da Vinci su Rai1 è in diretta, non registrato” Temi più discussi: La Rai che verrà (in estate): Fiorello show su Rai 1, Giletti fa gli straordinari e Sanremo canta anche ad agosto; I programmi della Rai per l’estate; Rai, dall'omaggio a Baudo con Fiorello fino al grande sport, i palinsesti estivi; Cosa vedremo in TV nell'estate 2026: tra le novità il ritorno di Fiorello con un docufilm su Pippo Baudo. Fiorello: Io su Rai1 il 7 giugno per Baudo? Non ne so niente!Fiorello smentisce voci: Non so niente di un doc su Baudo per Rai1 il 7 giugno. Lo showman chiarisce a La Pennicanza il suo non coinvolgimento. adnkronos.com «Ritorno su Rai1 il 7 giugno? Non ne sono niente! Lo apprendo dai media», Fiorello smentisce le vociFiorello torna dalla pausa pasquale commentando una notizia letta sui giornali: «Ho letto che il 7 giugno tornerò in prima serata su Rai1. Dicono che farò da filo conduttore ... leggo.it AMICI DI FIORELLO AND FRIENDS… QUI SI TORNA A CANTARE! Basta sentire “Super Karaoke” e subito pensiamo a lui: l’unico Rosario Fiorello Le piazze piene, la gente che canta… pura magia! Ora il #SuperKaraoke torna con una nuova vest - facebook.com facebook