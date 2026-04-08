Durante una trasmissione radiofonica, l'artista ha confermato di essere tornato in onda dopo la pausa pasquale, smentendo le voci che lo vedevano protagonista di un programma in prima serata su Rai1 a partire dal 7 giugno. Ha inoltre dichiarato di non essere a conoscenza di un eventuale documentario su un noto presentatore televisivo, di cui si è parlato nei giorni scorsi.

Fiorello torna dalla pausa pasquale smentendo un suo ritorno in prima serata su Rai1. Nel corso della puntata odierna de ‘La Pennicanza’, su Rai Radio2, lo showman commenta la notizia sui giornali: “Ho letto che il 7 giugno tornerò in prima serata su Rai1. Dicono che farò da filo conduttore a un documentario su Pippo Baudo. ma io non so niente!”. L’ironia su Raffaella Fico e Claudia Conte. Fiorello continua commentando le ultime notizie: “Ce ne siamo andati ed è successo di tutto: Raffaella Fico si è lasciata con Armando Izzo. Dobbiamo farcene una ragione. La signora Conte ha risposto alle critiche sul caso Piantedosi dicendo: ‘È il curriculum che parla per me’”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Fiorello e il ritorno su Rai1: “Un doc su Baudo? Non ne so niente”

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"Non ho perso l'amicizia con Fiorello, ma un sodalizio artistico sì. Ha capito che in quel momento non ero me stesso e in un certo senso mi ha anche perdonato" Marco Baldini si racconta. Dalla ludopatia, inventata per coprire problemi di altro tipo, al sodalizio - facebook.com facebook

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