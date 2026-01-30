Sinner si arrende in cinque set diavolo Djokovic in finale agli Australian Open L' azzurro | Ho avuto opportunità e le ho perse

Jannik Sinner si arrende in cinque set e lascia il passo a Novak Djokovic in semifinale agli Australian Open. Dopo aver lottato duramente, l’azzurro ammette di aver avuto le sue chance, ma di averle perse. Ora l’attesa è per la finale tra il serbo e lo spagnolo.

Sfuma la finale degli Australian Open per Jannik Sinner. L’azzurro n.2 del mondo è stato battuto nella semifinale di Melbourne al quinto set da Novak Djokovic che ora se la vedrà con lo spagnolo n.1 del mondo Carlos Alcaraz. Il campione serbo ha superato l’altoatesino col punteggio di 6-3, 3-6, 6-4, 4-6, 4-6. Sinner ha ottenuto più punti di Djokovic, ma non sono bastati. "Non riesco a trovare le parole. Mi sembra tutto surreale, l’intensità e la qualità del tennis è stata estremamente alta e sapevo che solo giocando così avrei potuto vincere. Jannik è un giocatore incredibile e mi ha spinto al limite". 🔗 Leggi su Feedpress.me

Jannik Sinner non riesce a raggiungere la finale degli Australian Open.

Jannik Sinner si qualifica per gli ottavi di finale dell'Australian Open, sconfiggendo Eliot Spizzirri in quattro set.

