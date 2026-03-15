Ad Affari Tuoi Valentina e la gemella Elisa sognano una vacanza ma rimangono deluse | Pensavo di avere 300mila

Durante la puntata di Affari Tuoi del 15 marzo, Valentina dalle Marche ha partecipato al gioco insieme alla gemella Elisa. Le due sorelle avevano in mente di vincere una vacanza, ma sono rimaste deluse quando Valentina ha detto di aver sperato di ricevere 300 mila euro. La loro partecipazione ha attirato l’attenzione dei telespettatori.

Valentina dalle Marche è stata protagonista della puntata del 15 marzo di Affari Tuoi, dove ha giocato insieme alla gemella Elisa. La concorrente ha cambiato due volte il pacco durante la partita e, dopo aver visto sfumare il sogno dei 300mila euro, riesce a non tornare a casa a mani vuote. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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