Roberto Bolle porta la Torcia olimpica alla Scala

Venerdì 6 febbraio, Milano ha vissuto un momento speciale con Roberto Bolle che ha portato la Torcia olimpica davanti alla Scala. Il ballerino ha percorso le vie del centro tra una folla di persone entusiaste, che lo hanno acclamato lungo il cammino. Bolle ha raccontato che il momento più emozionante è stato passare tra la gente con la torcia accesa, un’immagine che resterà impressa a molti. La cerimonia ha concluso il giro della Fiamma Olimpica in città, lasciando un ricordo forte tra chi ha assistito.

"Il momento più emozionante? Passare fra tutte le persone con la torcia accesa". Venerdì 6 febbraio segna l'atto conclusivo del viaggio della Fiamma Olimpica, e tra i tedofori d'eccezione nel capoluogo lombardo spicca Roberto Bolle che, proprio davanti alla sua "casa", il Teatro alla Scala, ha ricevuto la Torcia percorrendo le vie del centro tra una folla gremita ed entusiasta. "È stato un grandissimo orgoglio", ha commentato il grande ballerino: La Torcia è la passione, il sacrificio, l'impegno. Ma anche un simbolo di pace e unione. In questo momento questi valori sono più attuali e necessari che mai ".

