Shrinking | la serie con Harrison Ford e Jason Segel ottiene il rinnovo per la stagione 4

La comedy con Harrison Ford e Jason Segel si prepara a tornare con la quarta stagione. La produzione è stata confermata, e le riprese degli episodi inediti del terzo capitolo sono in corso. I fan possono aspettarsi di vedere nuovi episodi presto, mentre gli attori si dedicano alle riprese.

La comedy, che sta per tornare con gli episodi inediti del terzo capitolo della storia, ha ottenuto il via libera alla produzione della nuova stagione. Shrinking, la comedy targata Apple TV con star Jason Segel e Harrison Ford, ha ottenuto ufficialmente il rinnovo per la stagione 4. Il terzo capitolo della storia arriverà tra poche ore sugli schermi della piattaforma di streaming e si concluderà con la puntata che debutterà l'8 aprile. Cosa racconterà la stagione 3 Nel cast di Shrinking ci sono, oltre a Jason Segel e Harrison Ford, anche Christa Miller, Jessica Williams, Luke Tennie, Michael Urie, Lukita Maxwell e Ted McGinley. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

