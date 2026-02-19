È morto Matteo Agostinelli a 48 anni | era il fondatore degli Yuppie Flu band storica dell'indie italiano

Matteo Agostinelli, noto per aver fondato gli Yuppie Flu, è morto improvvisamente a 48 anni. La causa sembra essere un problema di salute che ha colpito il musicista negli ultimi mesi. La sua scomparsa lascia un vuoto nel panorama musicale indipendente, dove aveva contribuito con il suo stile unico. Gli amici e i colleghi ricordano il suo entusiasmo e la passione per la musica. La notizia si è diffusa rapidamente tra fan e artisti, che lo hanno salutato con affetto e rispetto. La sua musica resterà sempre nel cuore di molti.