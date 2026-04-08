Un ragazzo di 17 anni è stato ascoltato in tribunale nel tentativo di chiarire i motivi dietro un grave episodio di violenza avvenuto a Crema. L’interrogatorio si è concentrato sulle circostanze che hanno portato all’omicidio di Hamza Salama, avvenuto qualche giorno fa. La polizia ha raccolto le prime testimonianze e dettagli sul comportamento del giovane prima e dopo il fatto, mentre le indagini continuano a verificare le dinamiche dell’accaduto.

Crema (Cremona), 8 aprile 2026 – Cos’ha spinto un giovanissimo, nemmeno 18enne, a uccidere a bastonate un altro giovanissimo, per poi finirlo a coltellate? Cercheranno di capirlo domani gli inquirenti che indagano sull’omicidio di Hamza Salama, egiziano di 20 anni, ammazzato lunedì 6 aprile per strada a Crema. Si terrà domani, infatti, davanti al gip dei minori di Brescia l'udienza per il diciassettenne, marocchino, assistito dall'avvocato Vincenzo Giorgio Cotroneo, che è accusato di omicidio e rapina per via della bicicletta che ha rubato a un passante per scappare. I carabinieri di Crema e Cremona stanno proseguendo gli accertamenti per capire il reale movente dell'omicidio che aveva avuto un prologo con una violenta lite al parco Margherita Hack, intorno alle 21. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’omicidio di Hamza Salama a Crema. L’interrogatorio del 17enne per capire le ragioni di una violenza bestiale

Omicidio di Crema, in carcere un 17enne marocchinoCREMONA, 07 APR – Scovato dai carabinieri a casa del fratello, è in stato di fermo per omicidio volontario aggravato e dovrebbe essere portato nel...

La violenza folle, le sprangate e le coltellate: ecco come e perché Hamza è stato ammazzatoCREMA (Cremona), 7 aprile 2026 – Ucciso con ferocia inaudita da un diciassettenne, arrivato all’appuntamento con un grosso bastone e un coltello.

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L’omicidio di Hamza Salama a Crema. L’interrogatorio del 17enne per capire le ragioni di una violenza bestialeDomani il giovanissimo è atteso davanti dal gip dei minori di Brescia, assistito dall'avvocato Vincenzo Giorgio Cotroneo. È accusato di omicidio e rapina per via della bicicletta che ha rubato a un pa ... ilgiorno.it

Omicidio Hamza Salama: tra le armi usate nel conflitto spunta anche un coltelloNon soltanto una spranga, ma anche un coltello. Emergono dettagli sempre più cruenti sull’omicidio di Hamza Salama, egiziano di ... cremonaoggi.it

Ha 17 anni il ragazzo già rintracciato dai carabinieri e sospettato di aver aggredito e ucciso ieri sera per strada con una spranga o un bastone a Crema, in provincia di Cremona, il ventenne egiziano Hamza Salama. La Procura dei Minorenni di Brescia è stat - facebook.com facebook

UN 17ENNE HA UCCISO A COLPI DI SPRANGA IL VENTENNE EGIZIANO HAMZA SALAMA: IL GIOVANE STATO... x.com