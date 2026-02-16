Chi è il 47enne rumeno Mortu Emil il senzatetto che ha tentato di rapire la bimba all' Esselunga BG era stato identificato giorni prima

Secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Il Giornale d'Italia, l'uomo che ha tentato di rapire la bambina è un romeno di 47 anni, Mortu Emil; fonti vicine al dossier, sempre raccolte da questa testata, indicano l'assenza di collegamenti tra il sentatetto e la madre, bensì non si escluda la p. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

L’uomo che ha tentato di rapire una bambina al supermercato di Bergamo è un senzatetto già identificato dalla polizia.

Un senzatetto di 45 anni, già identificato dalla polizia, ha tentato di rapire una bambina di un anno e mezzo al supermercato di Bergamo, rompendo la gamba alla piccola nel tentativo di portarla via.

